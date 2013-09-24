شهود عيان: إغلاق معبر بين ليبيا وتونس عقب تبادل إطلاق النار

قال شهود عيان على الجانب الليبي، الثلاثاء، إن قوات حرس الحدود الليبية أغلقت معبر رأس جدير البري الحدودي مع تونس إثر تبادل إطلاق نار بين مسلحين ليبيين وقوات الأمن التونسية.

وأضاف شهود عيان أن مسلحين ليبيين هاجموا بوابة المعبر، بعد احتجاز شاحنة نقل تونسية ببضاعتها كرد فعل على احتجاز شاحنات بضائع ليبية بالأراضي التونسية من قبل مواطنين تونسيين ببلدات قرب المعبر.

ويعد المعبرمن أهم المعابر الحدودية لحركة المسافرين ونقل البضائع والتجار.

وتجرى جهود وساطة لتهدئة الوضع وإعادة حركة المرور على جانبي المعبر، ولم يصدر تعليق رسمي من تونس وطرابلس على الحادث.