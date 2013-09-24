الغرياني: مكي لم يذهب للإدلاء بأقواله في تزوير انتخابات 2005 لأنه مريض

كتب : محمد عاشور الثلاثاء 24-09-2013 21:39

قال المستشار حسام الغرياني، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إنه فوجئ بقرار ضبط وإحضار المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، لسماع شهادته في قضية تزوير انتخابات 2005.

وأضاف الغرياني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "جملة مفيدة"، أن هذا القرار يدعو للاستغراب، مؤكدا أن مكي ليس من النوع الذي يستهين بقرار قضائي، ويرفض الذهاب للإدلاء بشهادته، موضحا أن مكي مريض ولا يستطيع الذهاب للتحقيق، وتابع: "أعتقد أنه عندما يستطيع أن يذهب سيذهب، وإذا كان لديه معلومات كشاهد سيدلي بها".

وأشار الغرياني إلى أن قرار الضبط والإحضار لابد أن يسبقه طلب من النيابة العامة، و"لا أعتقد أن النيابة طلبت ذلك"، مضيفا أن هذا الإجراء نادر الحدوث مع الشهود العاديين.

وتابع: "كما اتعجب من قرار ضبط المستشارة نهى الزيني، كيف يؤمر بضبط وإحضار مثل هذه القامة الكبيرة".