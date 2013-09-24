بالصور| دومينيك تشعل مسرح "الأطلال بلازا" بعدد من أغانيها

كتب : محمد عاشور الثلاثاء 24-09-2013 20:57

أحيت النجمة دومينيك حوراني حفلا في "الأطلال بلازا" بلبنان مع النجم أيمن زبيب من تنظيم نادي البوشرية السد، وبحضور النائب إبراهيم كنعان ورئيس بلدية الجديدة البوشرية السد "انطوان جبارة"، وعدد من الشخصيات السياسية والفنية والاجتماعية.

أشعلت دومينيك المسرح مع فرقتها الاستعراضية وسط الحضور الغفير الذي ردد معها أجمل أغانيها وطالبها بإعادة عدد من الأغاني. كما قدمت دومينيك "ميدلي" للشحرورة صباح وأغنية "عم بيزعلني ليلو" للراحلة فريال كريم من ألحان الموسيقار ملحم بركات في أجواء من المرح وخفة الدم استمرت لساعات الصباح الأولى.