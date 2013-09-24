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بيت السنارى يقيم ورشه لتعليم “رقص بوليوود” الأربعاء المقبل

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بيت السنارى يقيم ورشه لتعليم “رقص بوليوود” الأربعاء المقبل بيت السنارى يقيم ورشه لتعليم “رقص بوليوود” الأربعاء المقبل

ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية؛ ورشة مجانية لتعليم “رقص بوليوود”، وذلك يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2013م في تمام الساعة الخامسة مساءً إلى الساعة الثامنة مساءً.

يقوم على الورشة المدربة الهندية مريم، وهي مصممة رقصات هندية..رقص بولييود نابع من الأفلام الهندية الراقصة، وهي رقصة شعبية تكمن أصولها في بنجابية، وهي تجمع بين عدة أنماط كلاسيكية، وفي الأونة الأخيرة أدرجت عناصر الشارع من الهيب هوب والجاز، وغيرها من الأنماط التجارية.

ويأتي التدريب لتعليم أساسيات الرقصة وأصولها من خلال مدربة محترفة، ويتم ذلك من خلال الاسترخاء، وزيادة مستوى اللياقة البدنية وبناء الثقة في غضون ساعة.

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