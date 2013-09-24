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أنشيلوتي: فاران وكوينتراو لن يعودا للتشكيل الأساسي

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أنشيلوتي: فاران وكوينتراو لن يعودا للتشكيل الأساسي أنشيلوتي: فاران وكوينتراو لن يعودا للتشكيل الأساسي

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن رافاييل فاران وفابيو كوينتراو لن يكون لهما مكانا في التشكيل الأساسي للميرنجي.

وعاد فاران وكوينتراو من الإصابة التي لحقت بهما، ولكن في وجود بيبي وناتشو وراموس في المنطقة الخلفية.

وقال أنشيلوتي للصحفيين يوم الثلاثاء: "فاران موهبة عظيمة، ومحظوظون بوجوده معنا لأنه مستقبل ريال مدريد".

وأضاف "ولكن من الصعب قول أنه سيصبح أساسيا في ظل الأداء الجيد الذي يقدمه كل من بيبي وناتشو وراموس، لا يمكنني القول بأنه سيكون أساسيا، ولكنه بالتأكيد سيشارك في المباريات".

ولم يشارك فاران مع أنشيلوتي منذ خلافته لجوزيه مورينيو في دفاع ريال مدريد بسبب الإصابة التي لحقت باللاعب.

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