الإسماعيلي يختبر قاهر الفراعنة

بات من المنتظر أن يصل مهاجم إفريقيا الوسطى هيلر مومي إلى الإسماعيلية يوم السبت من أجل الخضوع للاختبار قبل التعاقد معه.

وكان مومي قد سجل هدفين في مرمى منتخب مصر في المباراة التي فازت فيها إفريقيا الوسطى 3-2 في تصفيات كأس الأمم الإفريقية الأخيرة والتي غاب عنها الفراعنة.

وقال فتحي بلبل المدير التنفيذي للإسماعيلي لـFilGoal.com "النادي قام بإرسال التذاكر للاعب في باريس وتم تحديد موعد حضوره في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت المقبل".

يذكر أن مومي قد أنهى تعاقده مع نادي لومان الفرنسي الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة هذا الموسم بعد هبوطه العام الماضي وبات لاعبا حرا.