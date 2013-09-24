شيريهان: عدت من جديد لأقبل جبين كل مصري

كتب : هشام أمين وسهيلة حامد منذ 42 دقيقة

أعلنت الفنانة الاستعراضية شريهان، عن سبب عودتها للساحة الفنية مرة أخرى، فدونت عبر حسابها الشخصي على "تويتر": "هل تعلمون لماذا هي العودة والرجوع؟ ومتي تقررت؟ ولماذا؟ جئت لأقبل جبينكم فردًا فردًا، بداية من المصري المواطن بجميع أفراد مهنتي وأسرتي الفنية، وصولاً لكل مواطن وفرد في جميع أنحاء العالم.. شكراً وحباً واحتراماً وتقديراً.

ورجعت شريهان، بالذاكرة 11 عامًا إلى الخلف، وكتبت "في الثانية عشر من منتصف الليل 24 سبتمبر 2002، خرجت من فندق الريتز بباريس، في مشهد لا أستطيع شرحه أو وصفه، ملحمة حب أقرأ عنها في الأساطير والكتب، بجميع اللغات واللهجات والجنسيات، ممزوجة بصمت وذهول ووداع ودعاء وضحكة أمل وابتسامة غير مكتمله وأنفاس متقطعة بالدعاء والرجاء.. هذه الملحمة مكونة من أسرتي الفنية من أصغر عامل في المهنة إلى أكبر مبدع فيها، وأنتم محبي شريهان والعاملين بالفندق وبعض من أصحاب المحلات المجاورة للفندق والعاملين بها، وعائلتي وأفراد أسرتي، وذهبت إلى المستشفي لابيتية سالبتريه".

وتابعت: "في تمام الساعة السادسة صباحًا، اغتسلت وتوضأت رضاءً وتنفيذاً لإرادة الله عز وجل، وفي الثامنة صباحاً صليت واحتضنت ابنتي لولوة وأسرتي، وأخذوني الأطباء مهرولة لغرفة العمليات للقاء ربي، وهنا بدأت ملحمة وفاء وحب الإنسان لأخيه الإنسان منكم جميعا".

وأضافت: "من جميع أنحاء العالم رجاءً ودعاءً وصلاةً، بجميع اللغات واللهجات وأيضا الأديان، والآن هل علمتم لماذا هي عودة شريهان، ولماذا هو قرار الرجوع؟.. (أنتم)، وليس استمرارا.. فقط لأقبل جبين فرد فرد لا أستطيع الوصول إليه، والدخول لمنزله من خلال الشاشة.. لكم كل الحب والشكر والتقدير".