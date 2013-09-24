مايلي سايرس تظهر عارية على غلاف "رولينج ستون"

كتب : هشام أمين منذ 20 دقيقة

على الرغم من الهجوم الذي تتعرض له النجمة العالمية مايلي سايرس، الشهيرة بـ"هانا مونتانا"، في الفترة الأخيرة، بعد ما فعلته من استعراض مثير في حفلها الأخير، تظهر مايلي سايرس عارية تمامًا على غلاف مجلة "رولينج ستون" العالمية هذا الشهر.

كانت مايلي سايرس واجهت انتقادات لاذعة في الفترة الأخيرة بعد قيامها بإيحاءات جنسية في حفل توزيع جوائز "MTV" أثناء تقديم حفل راقص مثير، ووجه النقد إليها في المقام الأول بسبب شعبيتها الكبيرة لدى الأطفال مما فعلته أمامهم من إيحاءات جنسية وغير أخلاقية.



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مايلي سايروس على غلاف "رولينج ستون"