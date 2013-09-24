"روتانا": نتفاوض مع عمرو دياب لتجديد التعاقد مرة أخرى

كتب : هشام أمين منذ 19 دقيقة

تبدأ قنوات روتانا، عرض كليب عمرو دياب الجديد، الليلة، هذا الأسبوع، بعد أن يتم عرض الكليب بجميع دور العرض السينمائية الكبرى في مصر، ضمن حملة الدعاية للكليب، والقناة الرسمية لعمرو دياب على "يوتيوب".

وقال سعيد إمام، مدير شركة "روتانا" بالقاهرة، في تصريح خاص لـ"الوطن": "سيبدأ عرض كليب عمرو دياب الجديد خلال أيام على شاشة "روتانا"، وهناك نية لتجديد التعاقد مع عمرو دياب مرة أخرى".

ونفى إمام ما نشر عن غلق مقر شركة روتانا فى بيروت، مؤكدًا أن بعض موظفي الشركة في بيروت تمّ نقلهم إلى فرع دبي، ومازالت مكاتب روتانا فى بيروت مفتوحة.