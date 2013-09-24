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مرتضى منصور يتهم وزيرة الإعلام بنشر أخبار كاذبة عنه

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مرتضى منصور يتهم وزيرة الإعلام بنشر أخبار كاذبة عنه مرتضى منصور يتهم وزيرة الإعلام بنشر أخبار كاذبة عنه

تقدم مرتضى منصور المحامي, ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات, ضد كل من الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام, وعصام الأمير رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون, وماهر عبدالعزيز مدير عام إذاعة راديو , صفاء حجازي رئيس قطاع الأخبار بإذاعة راديو مصر, وشريف جاد الله المحامي, يتهمهم فيه بإذاعة أخبار كاذبة وغير سليمة, بإذاعة أخبار عنه بأنه ذكر أسرار عن وزارة الدفاع والمخابرات العامة وإصطناع وثائق أمن الدولة مما يهدد الأمن القومي للبلاد.
> وأضاف مرتضى في بلاغه, أن المشكو في حقهم وجهوا إليه تهمة إهانة القضاء وسب حكومة قطر, مما يؤدي إلى توتر العلاقات بين البلدين.
> وأضوح أنه حاول أكثر من مرة الإتصال بالمشكو في حقها وزيرة الإعلام, إلا انها لم تستجيب, وقام بإرسال رسالة تفيد بأن ما تقوم بإذاعته في إذاعة راديو مصر. ما هو إلا إشاعة أخبار كاذبة.
> وأضاف أنه حاول الإتصال بباقي المشكو في حقهم إلا أنهم رفضوا الرد, في محاولة منه للتعقيب بأن ما يقوموا بإذاعته ما هو إلا إشاعة ونشر أخبار غير صحيحة, وتتضمن سبا وقذفا في حقه.
> وإتهم مرتضى في نهاية بلاغه المشكو في حقهم, في تمثيل جرائم إذاعة نشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة وتكدير السلم العام المعاقب عليها بنص المادة 188 عقوبات, وطالب في نهايته البلاغ بإجراء تحقيق قضائي وتقديمهم للمحاكمة الجنائية مع حفظ حقه في الإدعاء مدنيا بمبلغ مئة ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض.

 

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