الزهار: حماس لن تتأخر عن تلبية أي دعوة من القيادة المصرية لبحث جميع الإشكاليات معهم

كتب : أ ش أ منذ 60 دقيقة

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" محمود الزهار، إن علاقة الحركة مع مصر، تعرضت لأضرار بالغة مؤخرا، وإصلاح هذه العلاقة ضرورة قابلة للتحقق عبر إجراءات فاعلة ومبادرات تنطلق من الرغبة المؤكدة للطرفين في إصلاحها".

وأعلن الزهار، استعداد الحركة تشكيل لجنة أمنية مشتركة مع مصر لمعالجة جميع الإشكاليات المتعلقة بالنواحي الأمنية ومستعدون لإغلاق جميع الأنفاق غير الشرعية عبر الحدود بعد نصف دقيقة من فتح المعابر الشرعية مع مصر بشكل منتظم للأفراد والبضائع.

وحول الاتهامات التى توجه لحماس بشأن زعزعة الأمن المصري، قال الزهار، إن حماس مستعدة للرد على أية اتهامات توجه إليها ولن تتأخر عن تلبية أية دعوة لمسؤولين من الحركة ترغب القيادة المصرية في الاستماع إليهم وبحث جميع الإشكاليات معهم.

وأضاف إنه لا يوجد شخص في الحركة في الداخل أو الخارج يريد علاقات سيئة مع مصر أو أن تكون غزة سببا في زعزعة أمن مصر في سيناء أو غيرها وأن قيادات حماس ليست من الغفلة بحيث تقبل أية ضغوط أو إملاءات من أية جهة كانت عربية أو غير عربية تدفعها إلى العبث بأمن مصر أو الإساءة إليها.

ونفى الزهار، قطعيا أن يكون هناك أي أشخاص مطلوبين للعدالة في مصر على أرض غزة سواء من جماعة الإخوان أو غيرها، موضحا أن القيادي الإخواني محمود عزت ليس موجودا في غزة ولم يكن فيها بالمطلق، وعرض الزهار أن ترسل مصر وفدا إلى قطاع غزة ليتحقق بنفسه من وجود أي مطلوبين للعدالة في مصر.

وحول ما أعلن عن ضبط قنابل من صنع حماس فى سيناء ، قال الزهار إن حماس كانت توزع الأسلحة على جميع الفصائل الفلسطينية المسلحة فى غزة قبل سنوات للدفاع عن غزة من الإحتلال وعثر على البعض منها في سيناء مؤخرا وهذا ليس دليل إدانة لحماس. وعن المخططات التي تتداولها مصادر عديدة بشأن توسيع رقعة قطاع غزة على حساب الأرضالمصرية قال الزهار إن هذه المخططات معروفة منذ وقت بعيد ونعلم بها لكنها لم تعرض علينا بأي شكل كان أو من أي طرف كان لأن موقفنا معروف وهو الرفض القاطع لها فمن المستحيل أن تكون حماس جزءا من مخططات كتلك.

وأعاد الزهار، تأكيدات قادة حماس المتتابعة على أن الحركة لا تتدخل في الشأن المصري، وقال مستطردا "اطلبونا وناقشونا وواجهونا بكل الاتهامات".