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مهلة 10 أيام لتطوير شارع 9 بالمقطم وشارعى أحمد زكى والفيوم بدار السلام

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مهلة 10 أيام لتطوير شارع 9 بالمقطم وشارعى أحمد زكى والفيوم بدار السلام مهلة 10 أيام لتطوير شارع 9 بالمقطم وشارعى أحمد زكى والفيوم بدار السلام

أعطى الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، مهلة عشرة أيام تنتهى فى 3 أكتوبر لرؤساء أحياء المقطم ودار السلام للانتهاء من أعمال تطوير شارعى (9) بالمقطم والفيوم بدار السلام.

جاء ذلك أثناء زيارته للحيين بالأمس، وطالب برفع كافة الإشغالات ونقل المخلفات، وإزالة التشويهات وتقليم الأشجار وتخطيط الشوارع واستكمال الإنارة، كما تم تكليف نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بالمتابعة اليومية للأعمال، وتذليل كل العقبات، وتوفير التمويل اللازم والتنسيق بين الأحياء وهيئة النظافة لتنفيذ المطلوب.

وناشد المحافظ المواطنين من أبناء الحيين أن يدعموا الجهود التى تبذل فى هذا الخصوص، سواء بالمساهمة أو المعاونة على المحافظة على ما يتم من أعمال.

كما تفقد المحافظ حى دار السلام مروراً من مدخل المعادى بميدان سوارس وشوارع أحمد زكى الفيوم ومصر حلوان ومحطة الزهراء، وطالب بتوجيه حملة نظافة مكثفة لتجريد الشوارع وإزالة الأتربة والطين الملتصق بالشوارع، مع التشديد على رفع كافة السيارات المتروكة بالشوارع، سواء التى تحمل لوحات معدنية أو بدون، وعدم تسليمها لأصحابها إلا بعد تقديم إثبات الملكية، ودفع الغرامة المقررة كإشغال طريق والتعهد بعدم تركها بالشارع مرة أخرى.

رافق المحافظ فى جولته اللواء ياسين طاهر نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندس حافظ السعيد رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل القاهرة ومحمد الطويل رئيس حى دار السلام.

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مصر 365