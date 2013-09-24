بدء تجارب العقار المصرى لعلاج السرطان بـ«الذهب» على البشر

كتب : نادية الدكرورى الثلاثاء 24-09-2013 09:08

أعلنت اللجنة المسئولة عن مناقشة تطبيق تجارب علاج السرطان بالذهب على البشر، عقب اجتماعها أمس، عن بدء كتابة مشروع بحثى لإجراء تجارب العلاج على مرضى السرطان، كمرحلة أولى. وقال العالم المصرى الكبير الدكتور مصطفى السيد رئيس الفريق البحثى لمشروع علاج السرطان بالذهب، خلال المؤتمر الصحفى الذى أعقب اجتماع اللجنة أمس: إن إجراء التجارب البشرية فى هذا النوع من العلاج مهم للغاية، ويعد تمهيداً لإنتاج أول علاج من هذا النوع بعد نجاح التجارب المعملية على حيوانات التجارب.

من جانبه قال الدكتور حسين خالد رئيس معهد الأورام، إن اللجنة المشكلة من المركز القومى للبحوث ومعهد الأورام ومؤسسة «مصر الخير»، تعمل على كتابة بروتوكول بحثى لبدء المرحلة الأولى من تطبيق العلاج على المرضى، خلال أسبوعين، على أن يُعرض المشروع البحثى بعد الانتهاء من كتابته على الجهات المنوط بها الموافقة على إجراء التجارب الإكلينيكية البشرية، وعلى رأسها وزارة الصحة، ولجان الأخلاقيات، لضمان تطبيق قواعد صارمة للحفاظ على أمان المرضى أثناء التجارب. تشمل مراحل التجارب البشرية لعلاج السرطان بالجزيئات النانومترية، تعريض شعاع ليزر لخلايا السرطان المحقنة بالذهب، وتقييم استجابة المرضى للعلاج، ورصد أى آثار جانبية على الإنسان من العلاج، وتستمر هذه المرحلة لمدة عامين، تليها مرحلة اختيار نوع السرطان الملائم له العلاج، وتستغرق هذه المرحلة عامين أيضاً، وتُختتم التجارب البشرية بمرحلة مقارنة العلاج الجديد بالعلاجات الحالية المتعارف عليها لعلاج السرطان.