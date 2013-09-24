عميد دار العلوم: معظم الطلاب المعتدين على "جمعة" غير منتمين للكلية

قال الدكتور محمد صالح، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن أغلب الطلاب الذين تظاهروا أمس الأول، وحاولوا التعدى على الشيخ على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، ليسوا من أبناء الكلية، وإنما معظمهم كانوا من طلاب الإخوان.

وأضاف صالح، لــ"اليوم السابع"، أنه شكر الدكتور على جمعة على استكماله لمناقشة الماجستير، واعتذر له عما حدث، وهنأه على شجاعته، وقال له: "أنت تضرب المثل باحترامك وعدم ردك على الإساءة بإساءة"، مشيراً إلى أن هؤلاء الطلاب هُزموا شر هزيمة، بعدما نوقشت الرسالة، ولم يتحقق هدفهم.

وتابع عميد كلية دار العلوم، أن "جمعة" رد عليه قائلاً: "لا تعتذر، كلنا جنود لمصر وفى خدمة مصر فى أى مكان، فهؤلاء مجرد خوارج"، وأكد أنه سيأتى مراراً وتكراراً.