مستشفى جامعي جديد جنوب الرياض

لجنة لدراسة تحديد نوعية الخدمات.. عميد الطب بجامعة الملك سعود:

نواف عافت (الرياض)

كشف عميد كلية الطب والمشرف العام على المستشفيات الجامعية في جامعة الملك سعود الدكتور فهد بن عبدالله الزامل، عزم الجامعة على إنشاء مستشفى جامعي في جنوب مدينة الرياض يتبع منظومة المستشفيات الجامعية، لتعزيز خدمة القطاع الصحي في المنطقة، وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.وقال عقب افتتاحه أمس معرض اليوم الوطني في مستشفى الملك خالد الجامعي: إن خطة إنشاء مستشفى جنوب الرياض تأتي ضمن إطار خطط التوسع التي تشهدها المستشفيات الجامعية في الرياض لتتحول إلى مدينة طبية مستقلة لها ميزانيتها وخدماتها الخاصة، مبينا أنه توجد لجنة الآن تدرس تحديد نوعية الخدمات التي سيقدمها مستشفى جنوب الرياض.ولفت الانتباه إلى أن المستشفيات الجامعية تقوم بدور ريادي تختلف فيه عن المستشفيات الأخرى، إذ إنها مستشفيات تعليمية وليست خدمية وحسب، تعمل على تخريج العديد من الأطباء والطبيبات في مختلف التخصصات الطبية التي يحتاجها الوطن.وأكد أن هذه المستشفيات مقبلة بحول الله تعالى على توسع كبير خلال سنة من الآن، حيث سترتفع الطاقة السريرية لديها لتصل إلى 1800 سرير بما في ذلك مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي، محتوية على مراكز طبية متقدمة مثل: مركز الملك فهد لجراحة القلب، ومركز السكر الوطني، ومبنى طب العائلة، ومبنى الجراحة المتخصصة، ومبنى عيادات جراح اليوم الواحد.وفيما يتعلق بعلم إدارة طب الحشود والتجمعات البشرية، دعا الدكتور الزامل إلى إدراج هذا التخصص ضمن الخطط الدراسية الأكاديمية في الجامعات، حتى يدرس الطلاب هذا العلم الجديد ويستفيدوا من الخبرات العالمية في ذلك الجانب خاصة خبرة المملكة التي تعد من بلدان الحشود كونه يوجد لدينا مناسبتان عظيمتان يجتمع فيها ملايين البشر وهما الحج والعمرة.وعبر عن فخره واعتزازه بالاحتفال بمناسبة اليوم الوطني، مبينا أن هذا اليوم من الأيام الغالية على قلب كل مواطن ومواطنة، مشيدا بما تحقق للوطن من منجزات في هذا العهد الزاهر. وقدم الدكتور فهد الزامل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - على ما يولونه من اهتمام ورعاية للقطاع الصحي في المملكة، ومن ذلك المستشفيات الجامعية. كما قدم شكره لوزير التعليم العالي، ونائبه، ومدير جامعة الملك سعود على دعمهم لكل مافيه صالح العمل في هذه المستشفيات. وتضمن معرض اليوم الوطني الذي حضره أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب، وعدد من الأطباء، صورا فوتوغرافية عن النهضة العمرانية في المملكة، خاصة مباني المستشفيات الجامعية، إلى جانب أجنحة متنوعة تعرض عددا من المنتجات التي تمثل تراث المملكة، ولوحة وفاء للوطن تحتوي على 138 توقيعا في حب الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رعاه الله -.