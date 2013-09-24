أمير سالم: استضافة قيادات "الإخوان" في وسائل الإعلام مخالف للقانون

كتب : سهيلة حامد منذ 5 دقائق

قال المحامي أمير سالم إن قرار محكمة القاهرة بحظر جمعية الإخوان والتحفظ على جميع مقارها وأموالها، انتصار تاريخي كبير، وما حدث يعني منع أي نشاط لتنظيم أو جماعة الإخوان المسلمين من أي نوع وتحت أي مسمى، سياسيا كان أو خيريا أو تجاريا.

وأضاف سالم في مداخلة هاتفية لبرنامج "الشعب يريد"، الذي يقدمه أحمد موسى على قناة "التحرير"، أن استضافة قيادات الإخوان في وسائل الإعلام مخالف للقانون، فالجماعة ممنوعة من الظهور إعلاميا، مشيرا إلى أنه لن يملك أحد أن يقدم طعنا أو استئنافا على قرار المحكمة، سواء كان الرئيس أو النائب العام أو وزير الداخلية أو رئيس الوزراء.