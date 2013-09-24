أمير تبوك يفتتح مبنى الروضة والتمهيدي في المدرسة النموذجية

علي بدير (تبوك)

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية اليوم مبنى رياض الأطفال والتمهيدي الجديد لمدارس الملك عبدالعزيز النموذجية.أوضح ذلك المشرف العام على المدارس غرم الله بن عبدالله الزهراني. مشيرا إلى أن أسرة المدارس تسعد بزيارة سموه الكريمة وافتتاح المبنى الذي يعد من أرقى المباني التربوية لرياض الأطفال وقد كان لدعم سموه الفضل بعد الله في تحقيق العديد من الإنجازات العلمية على المستويين المحلي والخارجي. مبينا أن المبنى الجديد قدرت تكلفته بـ(10) ملايين ريال ويحتوي على (20) فصلا دراسيا إضافة لوجود المعامل ومصادر التعلم، كما يشتمل المبنى على مساحات ملاعب داخلية وخارجية ومطعم يتسع لـ(250) طالبا في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية للمبنى (500) طالب وطالبة.