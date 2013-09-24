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وزارة الدفاع الليبية تعلن التعاقد مع شركات أمن أجنبية لحماية الحدود

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وزارة الدفاع الليبية تعلن التعاقد مع شركات أمن أجنبية لحماية الحدود وزارة الدفاع الليبية تعلن التعاقد مع شركات أمن أجنبية لحماية الحدود

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الليبية، عبد الرزاق الشهابي، الإثنين، إن ليبيا بصدد التعاقد مع عدد من الشركات الأمنية الأجنبية لحماية الحدود الليبية والمساعدة في تجهيز وتطوير الجيش الليبي.

وأوضح «الشهابي»، في مؤتمر صحفي، أن وزير الدفاع عبد الله الثني، التقى مع فريق من ممثلين للعديد من الشركات الأجنبية المصنعة والمتخصصة في حماية الحدود، مشيرًا إلى أن الفريق قدم عروضًا مفصلة حول البرامج التي سيتم التعاقد معها والمتعلقة بتأمين الحدود من خلال أحدث الطرق والأساليب التقنية المتبعة في دول العالم.

وأكد «الشهابي» أن ليبيا اتفقت مع دول الجوار، خاصة والسودان وتشاد والنيجر على تشكيل فرق مشتركة لتأمين وحماية الحدود .

واستعرض «الشهابي» نشاطات وأعمال الوزارة على المستويين الداخلي والخارجي، مشيرًا إلى تخريج الدفعة الأولى من الجيش الليبي والتي تضم أكثر من 1400 متطوع من مختلف المدن الليبية بإشراف وتدريب وإمكانات عناصر وطنية تابعة لإدارة التجنيد بوزارة الدفاع، لافتاً إلى أن هذه الدفعة هي النواة الأولى لبداية تأسيس قاعدة أساسية ناجحة يبني عليها الجيش الليبي.

وأعلن «الشهابي» أن وزير الدفاع، عبد الله الثني، تلقى دعوة رسمية من وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل لزيارة أمريكا في الأيام القريبة المقبلة، لدراسة أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

 

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