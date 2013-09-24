"الصحة" تنفى وجود نقص فى أدوية الطوارئ وألبان الأطفال المدعمة

نفت الدكتورة فاتن عبد العزيز، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلية، ما تردد حول عدم وجود نقص فى الأدوية المهمة والمؤثرة على حياة المريض، على رأسها أدوية الطوارئ والعمليات الجراحية وعلاج السكر والقلب وضغط الدم، مشيرة إلى عدم وجود نقص فى ألبان الأطفال، حيث إن المخزون الإستراتيجى بالشركة المصرية لتجارة الأدوية من الألبان المدعمة يكفى حوالى 11 شهرا.

وأضافت عبد العزيز فى بيان لها، اليوم الاثنين، أن الوزارة تدرس كيفية الحفاظ على تواجد المنتجات الدوائية بالسوق، والتى تأثرت بارتفاع سعر المادة الفعالة المستخدمة فى إنتاج الدواء، بينها أدوية منخفضة السعر، لافته إلى حرص الوزارة على توفير المثائل والبدائل لهذه الأدوية بأسعار تناسب المريض المصرى محدود الدخل.

وشددت على أن عدد الأدوية التى يوجد بها نقص، وفقاً لآخر نشرة واردة من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، حوالى 55 دواءً، ولهم مثائل متوفرة "نفس المادة الفعالة ونفس الشكل الصيدلى والتركيز ونفس التأثير العلاجى، ويكون النقص مقتصراً على الاسم التجارى لإحدى المثائل فقط، كما أنه يوجد حوالى 25 دواءً ليس لهم مثائل ولكن يوجد لهم بدائل لها نفس التأثير العلاجى "أدوية بها مادة فعالة أخرى ولكن لها نفس التأثير العلاجي"، مؤكدة على أن إدارة الصيدلة تعمل على التواصل مع الشركات للوقوف على أسباب نقص هذه الأدوية وإزالة الأسباب لإعادة توفير الدواء بشكل طبيعى.

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