بحث كوتة المرأة في السلطتين القضائية والتنفيذية وخارطة الطريق باليمن

كتب : أ ش أ الإثنين 23-09-2013 21:30

واصل فريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل بصنعاء، اليوم، مناقشة عدد من القضايا المنظورة أمامه للبت فيها، منها كوتة المرأة في السلطتين القضائية والتنفيذية، وخارطة الطريق للمرحلة التأسيسية لما بعد الحوار الوطني، إضافة إلى تشكيل لجنة إعداد التقرير النهائي لعمل الفريق لتقديمه إلى الجلسة العامة.

وفي موضوع كوتة المرأة، تم طرح مقترح بإشغال المرأة ما نسبته 30% في مواقع السلطتين القضائية والتنفيذية، وينظم القانون الإجراءات التفصيلية لتنفيذ هذا الحكم مع مراعاة المؤهل ومبدأ الكفاءة ولدورات أربع انتخابية. وتم الاتفاق على أن يتم مناقشة هذا المقترح كأول بند في جدول أعمال جلسة الغد، وذلك لمعارضة بعض المكونات للفكرة من أساسها.

وحول المرحلة التأسيسية لما بعد مؤتمر الحوار، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لمقترح رؤية حول الفترة التأسيسية، كما تم الإعلان عن أعضاء لجنة صياغة التقرير النهائي للفريق والمكونة من خمسة عشر عضوا وعضوة.

كما ناقشت لجنة التوفيق في اجتماعها اليوم تقرير الحقوق والحريات، واستمعت لآراء أعضاء اللجنة ومقترحات لمعالجة 13 قرارا من قرارات الفريق، وشملت المواد التي ناقشتها اللجنة مواضيع متعلقة بالحقوق السياسية للمواطنين وحقوق الموظفين إضافة إلى حقوق الأقليات، كما ناقش أعضاء اللجنة مواد تتعلق بالحقوق المتعلقة بالصحة والتعليم إضافة إلى مواضيع متعلقة بالفنون والمسرح وغيرها من المواضيع.