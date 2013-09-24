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الكتب الإلكترونية أفضل وسيلة لعلاج مرضى "عسر القراءة"

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الكتب الإلكترونية أفضل وسيلة لعلاج مرضى "عسر القراءة" الكتب الإلكترونية أفضل وسيلة لعلاج مرضى "عسر القراءة"

"الديسلكسيا" أو عسر القراءة من أبرز المشاكل الشائعة فى التعليم، والتى تواجه العديد الطلبة، حيث يجدون صعوبة كبيرة فى فك "رموز" الحروف والكلمات، ويواجهون متاعب واضحة فى قراءة أو هجاء الكلمات، ويعانى حوالى 6% من الأطفال بإنجلترا من بعض درجات الديسلكسيا.

وكشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة هارفارد، إحدى أعرق وأشهر الجامعات الأمريكية، عن أفضل الوسائل المستخدمة لمساعدة مرضى الديسلكسيا على القراءة وبسهولة ويسر.

وأشار الباحثون إلى أن النسخ الإلكترونية من المواضيع المقروءة والمواد الدراسية، هى الوسيلة الأفضل لمساعدة مرضى الديسلكسيا على القراءة بسلاسة ويسر، حيث يُحدث جهاز الآيباد أو أى جهاز إلكترونى، يعرض الكتب الإلكترونية تحسن كبير فى قدرة هؤلاء المرضى على القراءة مقارنة باستخدام الأوراق، والكتب المطبوعة، وهو ما يعد أمراً مثيرا للغاية.

وأكدت نتائج الدراسة التى أجريت على مجموعة من الأشخاص الأمريكيين المصابين بالديسلكسيا أن الأسطر القصيرة الموجودة، بالكتب الإلكترونية تساعد المرضى على القراءة بشكل سريع وترفع معدلات فهمهم للكلام المكتوب، وتعزز من مهاراتهم البصرية التى تساهم فى النهاية فى فهم الموضوع الذى يقومون بقراءته، وهو ما يوصى باعتماد هؤلاء الطلبة على النسخ الإلكترونية من الكتب والمواد الدراسية المخصصة لهم.
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