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مقتل وإصابة أكثر من 40 شخصا إثر تفجير انتحارى بمجلس عزاء ببغداد

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مقتل وإصابة أكثر من 40 شخصا إثر تفجير انتحارى بمجلس عزاء ببغداد مقتل وإصابة أكثر من 40 شخصا إثر تفجير انتحارى بمجلس عزاء ببغداد

سقط أكثر من 40 شخصا بين قتيل وجريح فى تفجير انتحارى بسيارة مفخخة استهدف مجلس عزاء بمنطقة الأعظمية شمالى العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمنى عراقى إن سيارة مفخخة يقودها انتحارى انفجرت مساء اليوم الاثنين مستهدفة مجلس عزاء بمنطقة الأعظمية شمالى العاصمة بغداد مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 30 آخرين بجروح متفاوتة فى حصيلة أولية.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن سارعت إلى منطقة الحادث وفرضت طوقا أمنيا حوله، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.

يذكر أن هذا التفجير يأتى بعد تفجيرين مماثلين مساء أمس وأول أمس استهدفا مجلسى عزاء فى مدينة الصدر والدورة وأسفرا عن سقوط العشرات من الضحايا بين قتيل وجريح.

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