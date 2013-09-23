مواجهة المونديال - الخطر الأكبر اسمه أسامواه جيان؟

يعد أسامواه جيان مهاجم العين الإماراتي هو أخطر لاعبي غانا قبل المواجهة الحاسمة أمام مصر في الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2014.

وأوقعت القرعة الفراعنة في مواجهة صعبة أمام النجوم السوداء، وستقام مباراة الذهاب يوم15 أكتوبر المقبل في كوماسي، على أن يستضيف الفراعنة النجوم السوداء في مباراة الإياب يوم 19نوفمبر المقبل.

ويرصد FilGoal.com مشوار جيان مع منتخب غانا قبل مباراتي مصر، ضمن سلسلة (مواجهة المونديال).

- لعب جيان لأندية أودينيزي ومودينا الإيطاليين ورين الفرنسي وسندرلاند الإنجليزي قبل الانتقال للعين، طوال مشواره مع الأندية.

- بدأ جيان مشواره الدولي عام 2003 وهو في الـ17 من عمره.

- شارك صاحب القميص رقم 3 في 75 مباراة دولية سجل خلالها 39 هدفا.

- ارتدى جيان قميص غانا في أوليمبياد أثينا 2004، وكأس العالم 2006، 2010.

- أهدر جيان ركلة جزاء شهيرة في مونديال 2010 أوقفت مشوار غانا عند ربع النهائي.

- افتتح جيان أهدافه مع غانا في التصفيات كأس العالم 2014 بداية من الجولة الثالثة في الفوز على الضيوف السودان 4-0.

- عاد جيان وهز شباك السودان مجددا مرتين في مباراة الجولة الرابعة، التي انتهت بفوز غانا 3-1.

- سجل جيان الهدف الثاني في الفوز على ليسوتو 2-0، وهو الانتصار الذي قرب النجوم السوداء من التأهل قبل مباراة الجولة السادسة أمام زامبيا والتي فازت بها غانا 2-1.