سفير تركيا يؤكد أهمية تشجيع السياحة وينفي فرض قيود على تأشيرات المصريين

كتب : أ ش أ منذ 20 دقيقة

شهد السفير التركي لدى مصر حسين عوني بوطصالي، لقاء موسعا مع كبار مسؤولي وممثلى شركات السياحة المصرية والتركية اليوم، حول تعزيز التعاون وإحياء قطاع السياحة، بهدف تنمية التبادل السياحة بين البلدين.

حضر اللقاء مجدي سليم رئيس قطاع السياحة الداخلية بهيئة تنشيط السياحة، ومحيي الدين إبراهيم أوغلو مدير شركة الخطوط التركية.

وأوضح سفير تركيا في كلمته أن عدد السياح من الجانبين تضاعف خلال أقل من أربعة أعوام، حيث زاد عدد السياح المصريين إلى تركيا إلى مائة ألف سائح، مقارنة بـ50 ألفا قبل أربع سنوات، فيما ارتفع عدد السياح الأتراك إلى مصر ليصل إلى 60 ألفا، مقارنة بـ30 ألفا خلال الفترة نفسها، مضيفا أن حجم التجارة بين مصر وتركيا كان مليارين و900 مليون دولار عام 2009، ارتفع بعدها خلال أقل من عامين ليصل إلى خمسة مليارات و200 مليون دولار.

وأكد بوطصالي أهمية تشجيع حركة السياحة بين البلدين، مشيرا إلى أنه وفيما كانت معظم دول العالم تقول إن مصر تضعف اقتصاديا، كانت تركيا تزيد من تجارتها واستثماراتها بمصر.

ونفى السفير حسين عوني فرض أي قيود على سفر المصريين إلى تركيا، أو أي إجراءات جديدة بهذا الشأن، لافتا إلى وجود تيسيرات كبيرة في استخراج التأشيرات وبخاصة لرجال الأعمال والسياحة، ويتعين أن ينظر البلدان للأمام، لأن الشراكة الاستراتيجية هامة للجانبين.

ومن جانبه، أكد إبراهيم أوغلو في كلمته أهمية استمرار وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه يجب أن تعود السياحة بين البلدين، وأن يزيد حجمها، وهو ما يتطلب دورا كبيرا من شركات السياحة في الجانبين.