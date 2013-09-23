العوضي لـ «الأنباء»: حل قضية الإسكان يحتاج إلى «شخطة قلم» من المبارك

كامل العوضي

ماضي الهاجري

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>قال النائب كامل العوضي: نحن متفائلون بالمرحلة المقبلة بيننا وبين الحكومة، خصوصا بعد معرفة الأولويات التي ستتوافق مع أولويات المجلس. وأضاف العوضي، خلال حديثه لـ «الأنباء»: ان حل القضية الإسكانية يحتاج إلى «شخطة قلم» فقط من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، مشيرا الى ان الأراضي موجودة والأموال أيضا موجودة وما ينقص فقط هو «شخطة قلم» سمو الرئيس.

وأكد ان هناك قضايا كثيرة سنعمل على إنجازها للمرحلة المقبلة تصب في صالح الوطن والمواطنين، مطالبا الحكومة بسرعة الإنجاز وتسريع عجلة التنمية.