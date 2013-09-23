نبيل نعيم: حماقة "الإخوان" تسببت في مقتل "حسن البنا"

كتب : إسلام زكريا وعمرو حامد الإثنين 23-09-2013 19:54

نبيل نعيم

حضر الشيخ نبيل نعيم، القيادي السابق بالجماعة الجهادية، إلى العزاء الشعبي للواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة، الذي استشهد خلال العملية الأمنية بكرداسة منذ أيام؛ لتقديم واجب العزاء لأسرة شهيد الواجب.

وقال نعيم، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن السبب في مقتل مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، هي حماقة هذه الجماعة، مؤكدًا أن جميع فئات الشعب تساند الشرطة والجيش في تطهير الدولة من أي عناصر إرهابية مخربة بكل السبل المتاحة.

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