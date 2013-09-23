راديو 9090 FM ينفرد بإذاعة حفلات ستار أكاديمي

كتب : انتصار حسنى الإثنين 23-09-2013 18:58

أكد شريف الشناوي، رئيس مجلس إدارة "ليو ميديا" الراعي الإعلاني لإذاعة راديو "90 90 إف إم إن"، أن الإذاعة ستنفرد بإذاعة حفلات ستار أكاديمي 2013 حصريًا بالتزامن مع قناة "سي بي سي"، والذي يبدأ فاعلياته يوم 26 سبتمبر الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وأضاف شريف، أن الراديو 9090 يعمل تغطية شاملة طوال فترة البرنامج ولمدة 105 أيام يتخللها تغطية إعلامية لأهم أحداث اليومية التي يمر بها المتسابقون يوميًا وذلك مرتين أو أكثر كل يوم وعلى مدار 4 أشهر، وسيذيع الراديو بعد كل حفلة "برايم" حديثًا مع المتسابقين والحكام مدته 30 دقيقة.