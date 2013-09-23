أمير قطر يصل نيويورك للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، اليوم الاثنين، إلى نيويورك للمشاركة فى أعمال الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن الأمير يرافقه خلال الزيارة وفد رسمى، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وتعد هذه هى أول مرة يشارك فيها الشيخ تميم فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كأمير لقطر، حيث تولى مقاليد الحكم بها فى يونيو الماضى.

وسبق أن شارك الشيخ تميم حينما كان وليا للعهد فى اجتماعات الدورة الـ61 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006، وألقى كلمة بلاده بها.

ووصل أمير قطر إلى نيويورك قادما من فرنسا التى وصلها السبت الماضي، فى أول زيارة يقوم بها إلى دولة غير عربية، والثانية له إلى الخارج، منذ توليه مقاليد الحكم.

وكان الشيخ تميم زار السعودية مطلع أغسطس الماضى، فى أول زيارة خارجية له بعد توليه مقاليد الحكم.

وتولى الشيخ تميم (33 عاما) الحكم فى بلاده يوم 25 يونيو الماضي، بعد أن قرر والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى التنازل له عن حكم الدولة الخليجية.

يذكر أن أعمال الدورة الـ 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، انطلقت الثلاثاء الماضى، فى مدينة نيويورك، تحت رئاسة جون ويليام اشى، المندوب الدائم لانتيجوا وبربودا الذى اختير فى 14 يونيو الماضى، رئيسا منتخبا للجمعية.

وتستمر أعمال الجمعية العامة، حتى الثامن من شهر أكتوبر المقبل بمشاركة 193 دولة من قارات العالم الستة، ويناقش المجتمعون عبر عدد من الفعاليات والمؤتمرات طيلة هذه الفترة كافة القضايا الدولية والإنسانية والاقتصادية.

وتعتبر مثل تلك المناسبات الدولية فرصا لقادة وزعماء العالم المشاركين فيها، لعقد لقاءات ثنائية مع نظرائهم من مختلف أنحاء العالم لبحث آخر المستجدات، والقضايا الراهنة.