أخبار عاجلة

افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أمير قطر يصل نيويورك للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

Google+ Print
أمير قطر يصل نيويورك للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أمير قطر يصل نيويورك للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، اليوم الاثنين، إلى نيويورك للمشاركة فى أعمال الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن الأمير يرافقه خلال الزيارة وفد رسمى، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وتعد هذه هى أول مرة يشارك فيها الشيخ تميم فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كأمير لقطر، حيث تولى مقاليد الحكم بها فى يونيو الماضى.

وسبق أن شارك الشيخ تميم حينما كان وليا للعهد فى اجتماعات الدورة الـ61 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006، وألقى كلمة بلاده بها.

ووصل أمير قطر إلى نيويورك قادما من فرنسا التى وصلها السبت الماضي، فى أول زيارة يقوم بها إلى دولة غير عربية، والثانية له إلى الخارج، منذ توليه مقاليد الحكم.

وكان الشيخ تميم زار مطلع أغسطس الماضى، فى أول زيارة خارجية له بعد توليه مقاليد الحكم.

وتولى الشيخ تميم (33 عاما) الحكم فى بلاده يوم 25 يونيو الماضي، بعد أن قرر والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى التنازل له عن حكم الدولة الخليجية.

يذكر أن أعمال الدورة الـ 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، انطلقت الثلاثاء الماضى، فى مدينة نيويورك، تحت رئاسة جون ويليام اشى، المندوب الدائم لانتيجوا وبربودا الذى اختير فى 14 يونيو الماضى، رئيسا منتخبا للجمعية.

وتستمر أعمال الجمعية العامة، حتى الثامن من شهر أكتوبر المقبل بمشاركة 193 دولة من قارات العالم الستة، ويناقش المجتمعون عبر عدد من الفعاليات والمؤتمرات طيلة هذه الفترة كافة القضايا الدولية والإنسانية والاقتصادية.

وتعتبر مثل تلك المناسبات الدولية فرصا لقادة وزعماء العالم المشاركين فيها، لعقد لقاءات ثنائية مع نظرائهم من مختلف أنحاء العالم لبحث آخر المستجدات، والقضايا الراهنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً