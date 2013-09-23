كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ببنى سويف تستقبل 560 طالبا كأول دفعة

استقبلت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف 560 طالبا كأول دفعة بالكلية.

صرح بذلك الدكتور شعبان مبارز عميد الكلية، وأضاف أنه تم إقامة احتفاليه لاستقبال أول دفعة تشهدها الكلية، حيث احتفى أعضاء هيئه التدريس مع الإداريين بالكلية بالطلاب الجدد لشرح خطه الدراسة، وما هى إمكانات الكلية وتوضيح ما للطلاب من حقوق وما عليهم من واجبات تجاه الكلية والجامعة.

الجدير بالذكر أن الكلية مكونه من قسمين هما قسم الاقتصاد وقسم العلوم السياسية على أن يكون التخصص فى الفرقة الثانية، إضافة إلى وجود شعبه اللغة الإنجليزية، وتستمر الدراسة بالكلية لمدة أربع سنوات.