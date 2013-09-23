الأسبوع المقبل.. اتحاد الصناعات يبحث مع العمال الحد الأدنى للأجر

قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إنه تم الاتفاق خلال اجتماع المجلس القومى للأجور على استمرار التفاوض بين أصحاب العمل والعمال والحكومة للوصول إلى وضع خارطة طريق تحدد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص.. مشيرا إلى بدء الاجتماعات بين اتحاد الصناعات واتحاد العمال الأسبوع المقبل.

وأوضح السويدى- فى تصريحات خاص لوكالة أنباء الشرق- أن الاتحاد يهدف إلى الوصول لوضع حد أدنى مناسب للعامل مع الأخذ فى الاعتبار الوضع الاقتصادى الحالى والسعى إلى تحقيق استثمارات أكثر فى السوق المصرى ورفع معدلات الإنتاجية خلال الفترة المقبلة مع النظر إلى ملف البطالة وعدم ارتفاع معدلاتها والتى بلغت نحو 13% وتشغيل المزيد من الأيادى العاملة.

وأشار إلى أن الفترة التى تم مدها للتشاور سيتم خلالها التفاوض للوصول لتوافق بين جميع الأطراف حول قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص بما يضمن زيادة حقيقية فى دخول العاملين، فضلا عن الاتفاق على الإصلاحات الإجرائية والتشريعية اللازمة لذلك، خاصة فيما يتعلق منها بقانونى العمل والتأمينات الاجتماعية للمحافظة على التوازن المطلوب بين مستويات الأسعار ودخول العاملين.