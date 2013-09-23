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بالصور| تفاصيل 76 يوما من حصار دلجا مع منى سلمان على "دريم2"

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بالصور| تفاصيل 76 يوما من حصار دلجا مع منى سلمان على "دريم2" بالصور| تفاصيل 76 يوما من حصار دلجا مع منى سلمان على "دريم2"

كتب : سهيلة حامد منذ 36 دقيقة

تبث قناة دريم، يوم الأربعاء 25 سبتمبر، تغطية خاصة من داخل قرية دلجا بمحافظة المنيا، التي تم تحريرها مؤخرًا من العناصر الإرهابية.

,ترصد الإعلامية منى سلمان، تفاصيل ماجرى في القرية خلال 76 يوما من الحصار، حيث بدأ حصار دلجا بمجرد عزل الرئيس محمد مرسي، وليس بالتزامن مع فض اعتصامي "رابعة والنهضة" في منتصف أغسطس.

زارت كاميرا "دريم2"، بصحبة منى سلمان، الكنائس والمنازل المحترقة، وسجلت لقاءات مع أهالي القرية، بجانب لقاء خاص مع اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا.

من جهة أخرى، تواصل منى سلمان، جلسات التحضير مع أسرة القناة، تمهيدا لإطلاقها برنامجها الجديد "لحظة بلحظة"، خلال شهر أكتوبر المقبل.

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