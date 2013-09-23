مدرس يقتل طالب بسبب أسبقية ركوب سيارة فى أبو قرقاص بالمنيا

اندلعت مشاجرة بين مدرس وطالب بالمنيا بسبب أسبقية ركوب السيارة بموقف أبو قرقاص تحولت إلي عراك قام خلالها المدرس بقتل الطالب بطلق نارى فى الرقبة.

كان اللواء أسامه متولي مدير أمن المنيا قد تلقي إخطاراً من العميد محمد عبد العظيم رئيس فرع البحث الجنائي جنوب بوقوع المشاجرة أسفرت عن مقتل طالب مقيم بقريه الشيخ مبارك.

وتبين من تحريات البحث الجنائي التي أجراها العقيد حمدي أبو شناف مأمور مركز أبو قرقاص تحت أشراف العميدين هشام نصر مدير البحث الجنائي وعبد الفتاح الشحات رئيس البحث أن مشاجرة وقعت بين كل من محمد أحمد حسين 15 سنة طالب ورمضان عبد الظاهر 41 سنة مدرس بسبب أولوية ركوب السيارة الأجرة بموقف أبو قرقاص أدت إلى قيام المدرس باطلاق اعيرة ناريه تجاه المجني عليه مما أدي لإصابته بطلق ناري بالرقبه توفي علي إثرها ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .