بالأرقام – صاحب أعلى نسبة تمريرات صحيحة في الأهلي؟

يستعرض FilGoal.com أرقام الأفضل في الأهلي عقب نهاية مباريات مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، والتي تأهل من خلالها الفريق الأحمر لنصف النهائي.

ويعرض FilGoal.com أرقام أفضل ممرر للكرة في الأهلي ..

وتظهر أرقام الأهلي في مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا أن حسام عاشور ارتكاز الفريق الأحمر هو صاحب أعلى نسبة تمريرات صحيحة بين لاعبي الفريق.

ومرر حسام عاشور الكرة 247 مرة لزملائه في المباريات الأربعة التي لعبها، من بينها 230 تمريرة صحيحة، أي بنسبة 93%.

ونافس عاشور، محمد أبو تريكة نجم الأهلي الذي مرر الكرة لزملائه 209 مرة، من بينها 183 تمريرة سليمة، أي بنسبة 87,5%.

التمريرات في مباراة الزمالك الأولى

التمريرات في مباراة أورلاندو الأولى

التمريرات في مباراة ليوبار الأولى

التمريرات في مباراة ليوبار الثانية

التمريرات في مباراة الزمالك الثانية

التمريرات في مباراة أورلاندو الثانية