حجازى ووزراء الاقتصاد يستعرضون خارطة الطريق فى مؤتمر "المال جى تى إم"

يستعرض المستشار السياسى لرئيس الجمهورية الدكتور مصطفى حجازى، ووزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة، خارطة الطريق السياسية والاقتصادية للدولة أمام أكثر من 600 مستثمر، فى مؤتمر "المال جى تى إم" التاسع للتمويل، الذى تنظمه شركة "المال جى تى إم" فى 30 سبتمبر الجارى، على مدار يومين، والذى يعد أضخم حدث اقتصادى تشهده مصر منذ ثورة 25 يناير.

يبدأ اليوم الأول للمؤتمر، بجلسة مهمة يتحدث خلالها 3 وزراء هم الدكتور أحمد جلال وزير المالية، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، وأسامة صالح وزير الاستثمار، ويديرها هشام الخازندار العضو المنتدب لمجموعة القلعة للاستثمارات، تناقش الجلسة السياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية للدولة فى العام المالى 2013- 2014.

وتناقش ثانى جلسات المؤتمر الملفات المرتبطة بالقطاع المصرفى، ودور البنوك فى تشجيع القطاعين الخاص والحكومى على دعم معدلات النمو فى السنوات المقبلة.

> بعد الجلسة الثانية، يلقى المستشار السياسى لرئيس الجمهورية الدكتور مصطفى حجازى كلمة يكشف خلالها عن تفاصيل عملية تنفيذ خارطة الطريق السياسية والتأسيس للدولة المدنية الجديدة التى تم الإعلان عنها بعد 30 يونيو، والقضايا المرتبطة بالفترة الانتقالية.

تفتح ثالث جلسات المؤتمر جميع القضايا المرتبطة بإعادة هيكلة سوق المال، ويتحدث خلالها كل من شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية.

يختتم اليوم الأول أعماله بجلسة خاصة عن مؤسسات التمويل الدولية، يتحدث خلالها "هيديكى ماتسونجا" الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولى، شريف عطيفة مستشار وزير الاستثمار لشئون المشروعات الكبرى، توم أندرسون رئيس مكتب بنك الاستثمار الأوروبى بالقاهرة، ويدير الجلسة هناء الهلالى المدير العام لمجموعة التخطيط والتعاون الدولى فى الصندوق الاجتماعى للتنمية.

ويبدأ ثانى أيام المؤتمر بجلسة مهمة عن استراتيجيات التنمية الاقتصادية، يتحدث خلالها 3 وزراء هم الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة، الدكتور إبراهيم محلب وزير الإسكان، الدكتور منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ويديرها وائل زيادة رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار هيرمس.

وتتناول ثانى جلسات مؤتمر "المال جى تى إم" فى يومه الأخير، الاستثمار فى قطاعى النقل واللوجيستيات، ويدير الجلسة الإعلامى عمرو خفاجى.

وتناقش ثالث جلسات اليوم الثانى الاستثمار فى صناعة العقارات، ويتحدث خلالها إبراهيم صالح رئيس مجموعة الخرافى بمصر، والمهندس محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية، مى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، سامح عطية العضو المنتدب لشركة E2 الهندسية، ويدير الجلسة أشرف نجيب العضو المنتدب لشركة المال جى تى إم للمؤتمرات، يختتم المؤتمر أعماله بجلسة خاصة عن الاستثمار فى قطاع السياحة.