صناع الموضة يغادرون ميلان إلى..باريس

وأخيراً، أنهى أسبوع ميلان أيّامه الخمسة، وأطفأ الإيطاليون الأنوار في منصّات العروض، لكن بعد أن أشعلوها في سوق الموضة للربيع والصيف المقبلين، ووضعوا بصمتهم الواضحة والقوية على اتجاهات وملامح ما سيعرض في "فترينات" العواصم العالمية. ولا يبدو الأمر غريباً على هذا الأسبوع الذي كان حافلاً بأسماء كبيرة تُخاطب النساء من كلّ الأعمار؛ فللمراهقة ما يُناسب مزاجها المرح، وللناضجة ما يُنعش دولاب ثيابها ويُقدم لها ما تحتاجه في مشاويرها النهاريّة والمسائيّة، على السواء. وقد كان الأسبوع كريماً ومشبعاً إلى حدّ التخمة، حيث لم يكد المرء يحضر عرضاً صاخباً حتّى يجد في انتظاره عرضاً أكثر صخباً. فقد كان البرنامج حافلاً ومغرياً، ولا يكاد يترك لنا الفرصة لالتقاط الأنفاس؛ فمن ذا الذي يُجازف في تضييع فرصة متابعة عرض لدار "Gucci" أو "Marni" أو "Max Mara"؟ أو من ذا الذي يستطيع تجاهل عرض لدار "Fendi" أو "Prada" أو"Jil Sander"؟ أما عروض "Roberto Cavalli" و"Dolce & Gabbana" و "Giorgio Armani" و "Versace" و" Alberta Ferreti" فهي ملح هذا الأسبوع الذي يبدو مثل طبق سباغيتي إيطاليّ غارق بالجبنة الدسمة.

موقع "سيدتي نت " حضر أبرز عروض هذا الأسبوع، ووضع أكثر من خطّ على أبرز ملامحه، وهي:

• ظهور الرسوم وفنون الفوتوشوب على الأنسجة والاكسسوارات.

• لا بدّ من أن نضع عيناً على نظارة Cat Eye sunglasses، لأنّها موضة الصيف المقبل، من دون نقاش.

• التركيز على منطقة الصدر وإغراقها بالتزيينات البراقة والكشاكش المتداخلة.

• طبعات الزهور هي أبرز ملامح الربيع والصيف المقبلين.

• الحقائب كانت متوسّطة الحجم وصغيرة، وفيها كثير من الرسوم والتزيينات.

• الثياب الطويلة والمتوسّطة الطول ما تزال هي الموضة، وإن ترك الأسبوع حيّزاً كبيراً للثياب القصيرة أيضاً.

• ابتعدت الأحذية، خصوصاً النهاريّة منها، عن الكعوب االعالية والرفيعة، واتّجهت إلى الكعوب المريحة.

• ظهور معاطف الأميرة Princess Coat التي تبرز منطقة الخصر.

وإليك أبرز ما قدّمه أسبوع ميلان الذي نودّع أيامه ..ونستقبل أسبوع باريس الذي بدأ للتو: