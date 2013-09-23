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جامعة أسيوط توافق على تعيين معيدين جدد بزراعة الوادى الجديد

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جامعة أسيوط توافق على تعيين معيدين جدد بزراعة الوادى الجديد جامعة أسيوط توافق على تعيين معيدين جدد بزراعة الوادى الجديد

وافق مجلس جامعة أسيوط على تعيين أوائل كلية الزراعة فرع الوادى الجديد بأقسام الكلية بوظيفة معيد، وذلك فى إطار استكمال هيكل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجميع الأقسام بالكلية بعد انفصال الكلية عن كلية الزراعة بأسيوط، وضمها لفرع الجامعة بالوادى الجديد.

وقال الدكتور سمير يوسف عميد كلية الزراعة بالوادى الجديد، إن مجلس الجامعة قد وافق على تعيين 8 معيدين من زراعة أسيوط لاستكمال باقى أقسام زراعة الوادى الجديد التى تضم 3 أقسام فقط، حيث تقوم إدارة الكلية باستكمال الهيكل الإدارى والتعليمى بالكلية لتكون جاهزة لتدريس كافة المقررات بعد إنشاء باقى الأقسام من خلال تعيين المعيدين الجدد.

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مصر 365