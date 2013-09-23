فريق "أناكتس" بجامعة الزقازيق ينظم احتفالية العام الدراسى الجديد

قال عمرو حسان، رئيس فريق أناكتس بجامعة الزقازيق إن الفريق يتكون من 110طلاب من طلاب الكليات، ويتبنى الفريق فكرة ريادة الأعمال الحرة لتشجيع الطلاب على العمل الحر بعد التخرج وعدم انتظار الوظائف الحكومية.

أضاف أن الفريق يقوم بتدريب الطلبة على كيفية عمل مشروع والتربح منه، وذلك بالشراكة مع المجتمع، وأن يفيد نفسه والمجتمع المحيط به ماديا واجتماعيا وبيئيا.

وأوضح رئيس الفريق أن الفريق يقوم بجعل الطلاب مهيئين لا بداء مشروعات ذات نفع على الطلبة والمجتمع، وذلك بتدريبهم عن طريق الاحتكاك المباشر بسوق العمل، واحتياجات المجتمع والتدريب الأكاديمى، وأن الفريق عمل العام الماضى فى 6 مشاريع استفاد منهم أكثر من 5 آلاف طالب، ومواطن بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

ويبدأ هذا العام الفريق بدعوة الطلاب بعمل احتفالية بكلية الصيدلة بجوار مقر الفريق لبدء تفعيل الأنشطة هذا العام.