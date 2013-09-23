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بالأرقام – أكثر لاعبي الأهلي خطورة على المرمى؟

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بالأرقام – أكثر لاعبي الأهلي خطورة على المرمى؟ بالأرقام – أكثر لاعبي الأهلي خطورة على المرمى؟

يستعرض FilGoal.com أرقام الأفضل في الأهلي والزمالك عقب نهاية مباريات مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويعرض FilGoal.com أرقام أكثر اللاعبين محاولة على مرمى الخصم في الأهلي ..

وتظهر أرقام الأهلي في مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا أن محمد أبو تريكة كان أكثر لاعبي الفريق خطورة على مرمى الخصم، وأكثر من لاحت له فرصا للتسجيل.

وحاول أبو تريكة على مرمى منافسي الفريق الأحمر 15 مرة، مسجلا هدفين.

ونافس أبو تريكة، عبد الله السعيد بـ12 محاولة، والمتألق وليد سليمان وهدد مرمى الخصم 10 مرات.

المحاولات على المرمى في مباراة الزمالك الأولى

المحاولات في مباراة الزمالك 1

المحاولات على المرمى في مباراة أورلاندو الأولى

المحاولات في مباراة أورلاندو 1

المحاولات على المرمى في مباراة ليوبار الأولى

المحاولات في مباراة ليوبار 1

المحاولات على المرمى في مباراة ليوبار الثانية

المحاولات في مباراة ليوبار 2

المحاولات على المرمى في مباراة الزمالك الثانية

المحاولات في مباراة الزمالك 2

المحاولات على المرمى في مباراة أورلاندو الثانية

المحاولات في مباراة أورلاندو 2

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