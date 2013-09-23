اتحاد النقابات المصرية يطالب بخطة زمنية للتدرج فى قيمة الحد الأدنى

طالب الدكتور أسامة عبد اللطيف رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية المصرية، كل من ممثلى العمال ورجال الأعمال والحكومة بالمجلس القومى للأجور، بالتوافق على خريطة زمنية تمتد لـ4 سنوات للوصول الى قيمة الحد للأجر للعاملين بالقطاع الخاص، على أن توثق فى وزارة القوى العاملة والهجرة .

وأضاف عبد اللطيف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التوافق بين طرفى العمال ورجال الأعمال برعاية الحكومة أمر هام خلال هذه المرحلة، ويتم الاتفاق فى هذه الخريطة على قيمة الحد الأدنى لهذا العام ، على أن تزيد هذه القيمة تدريجيا مع بداية كل عام .

وأوضح رئيس الاتحاد أنه لا أحد ينكر الظلم الذى تعرض له العمال خلال السنوات الماضية، وتم هضم حقوقهم أكثر من مرة، ولكن فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى نعيشها حاليا، يجب على كل طرف أن يتنازل بعض الشىء لصالح الطرف الآخر .

وقال رئيس الاتحاد إن العمال ورجال الأعمال وجهان لعملة واحدة ولا يمكن لأحدهما الاستغناء عن الآخر، كما أن توفير حياة كريمة للعامل سيساهم فى زيادة الإنتاج وتقليل الاعتصامات والإضرابات، وفى الوقت نفسه، إذا أغلق رجال الأعمال مصانعهم سيشرد العمال ولن يجدوا فرص عمل.