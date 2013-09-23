5 أفضل وجهات عالميّة للتسوق

لا تكتمل الرحلة السياحيّة لبعض النساء سوى بممارسة هواية التسوّق، خصوصاً من قبل من لا يستطعن مقاومة سحر "البوتيكات" الموجودة في مدن الموضة العالميّة.

"سيدتي نت" يرافقك في جولة على أهمّ وجهات التسوّق في العالم:

ـ لندن:

تعرف "لندن" بأنّها إحدى أهمّ عواصم الموضة في العالم، وتنتشر في شوارعها "البوتيكات" التي تعرض العلامات التجارية العالميّة، وتجمع بين الكلاسيكيّة والعصريّة.ولعلّ شارع "أكسفورد" هو من أشهر أماكن التسوّق في "أوروبا"، إذ يضمّ أكثر من 300 محلّ تجاريّ يحتوي على أشهر الماركات العالميّة، فيما شارع "ماي فير" يشكّل قبلة هواة التسوّق!ويحفل شارع "بوند" بأفضل متاجر الأزياء والأحذية والمجوهرات الفخمة والساعات.

- سنغافورة:

برغم صغر مساحة جزيرة "سنغافورة"، إلا أنها تعتبر من أفضل وجهات التسوّق العالميّة، حيث يسهل عليك التسوق سيراً على الأقدام، خصوصاً أنّ محلاتها التجارية تتمركز في منطقة واحدة.تفتح مراكز التسوق يوميّاً من العاشرة صباحاً حتى العاشرة ليلاً، بما فيها أيام العطلات الرسمية.

وإذا كنت تطمحين إلى التجوال بين أهم متاجر دور الأزياء العالمية، فعليك أن تقصدي شارع "أُرتشرد" الذي يُشكّل نبض المدينة.

ـ هونغ كونغ:

تعتبر "هونغ كونغ" عاصمة التسوّق في "الصين"، حيث يعدّ التسوّق العنصر الأكثر جذباً للسياح، لكونها تحتضن أهمّ المجمّعات التجارية الضخمة التي تعرض اتجاهات الموضة العصريّة.وهناك، تبدو الأسعار شبه معفاة من الضرائب الجمركية، خصوصاً في مراكز التسوّق الشعبيّة، بالإضافة إلى وجود المنتجات ذات الماركات العالمية المقلّدة، الرائجة في الأسواق المفتوحة التي تستقبل زوارها حتى منتصف الليل.

وإذا كنت من محبّي التحف و"الأنتيك"، فما عليك سوى التجوال في شارع "كات" الذي يضمّ مجموعة من معارض القطع الفنية النادرة، إلى جانب محلات الذهب ومنتجات الحرير والأقمشة المطرزة يدوياً.

ـ ملبورن:

وللتسوق متعة خاصّة في "ملبورن"، عاصمة الموضة الأسترالية، حيث تناسب أسعار أسواقها التي لا تعدّ ولا تحصى جميع الأذواق والميزانيّات. ونظراً إلى حماية البيئة، فإنّ معظم أكياس التسوّق مصنوعة من القماش، وليس من البلاستيك.

ومن أشهر أماكن التسوق في "ملبورن"، شارع "سوانستون" الذي يضمّ عدداً من متاجر الأزياء؛ أمّا في "هاربور تاون شوبينغ سنتر" فبإمكانك أن تحظي بشراء الماركات الأستراليّة الشعبية. كما تنتشر محلات الأزياء الفخمة لكبار المصمّمين العالميين في سوق "كوين فيكتوريا" الواقعة في جنوب المدينة.

ـ كوبنهاغن:

تعتبر العاصمة الدنماركية "كوبنهاغن" معقل الموضة العالمية، إذ تشكّل ملاذاً للتسوّق، يُناسب جميع الأذواق. وتضمّ هذه المدينة أطول شارع للمشاة في أوروبا، ويحمل اسم "سترودي" stroget، ويحتوي على متاجر عالميّة تحمل تواقيع أهمّ مصمّمي الأزياء في أوروبا.

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