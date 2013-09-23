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مباحث الأقصر تضبط شخص وبحوزته 45 لفافة بانجو

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مباحث الأقصر تضبط شخص وبحوزته 45 لفافة بانجو مباحث الأقصر تضبط شخص وبحوزته 45 لفافة بانجو

اللواء مصطفى بكر مدير أمن الأقصر

تمكن رجال مباحث الأقصر من ضبط مسجل خطر سبق اتهامه في عدد 6 قضايا مخدرات وبحوزته45 لفافه ورقية مختلفة الأحجام بداخلها نبات البانجو وبتفتيش المتهم عثر معه علي مبلغ مالي قدره 175جنيه حصيلة تلك التجارة وهاتف محمول وسلاح أبيض.

كان اللواء مصطفي بكر مساعد الوزير لأمن الأقصر قد تلقى إخطاراً من مباحث قسم شرطة الأقصر بتمكن النقيب أحمد خليفة رئيس المباحث والنقيب محمد نصر والملازم أول أحمد مصيلحي بضبط المتهم”محمد حمدي محمد عثمان وشهرته “محمد أبو عزيزة “32سنة ” المقيم بمنطقة أبو الجود.
> وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد الإتجار حال تواجد أسفل كوبري أبو الجود حيث تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

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