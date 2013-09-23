ضبط 19 متهم بإحراق منشآت حكومية ببني سويف

لقى مواطنين مصرعهما بقرية الشنطور بمركز سمسطا ببنى سويف، عندما داهمت الشرطة منزلهما للقبض على شقيقهما الأكبر، المطلوب فى احراق قسم شرطة سمسطا.

كانت قوة من الشرطة قد داهمت صباح اليوم منزل “سيد كمال حسين حامد”، وشهرته “سيد أبوليلة”، المقيم بقرية الشنطور بمركز سمسطا ببنى سويف، لكونه مطلوب جنائيا فى احراق مركز شرطة سمسطا، و لكن نجح فى الهروب، واثناء هروب اطلق احد الجنود رصاصة بالخطا ادت الى مقتل شقيقه “حمدى كمال حسين حامد” وبين الشرطة، وشقيقته “أسماء كمال حسين” ربة منزل، اللذان سهلا له الهروب، وتتولى النيابة الأن التحقيق ومعرفة سبب الوفاة، ومعرفة ملابسات إطلاق النار.

من جانب اخر ألقت قوات الجيش والشرطة والأمن الوطني القبض علي 19 شخصاً يقيمون بمركز ومدينة الواسطي شمال بني سويف من المتهمين بأعمال اقتحام وتخريب ونهب المنشآت الشرطية والعامة وهم

> “أيمن جمال يماني سيد” 25 سنة طالب بحوزته فرد خرطوش،و “أحمد جمال يماني سيد” 22 سنة طالب، “سعيد صديق محمد” 51 سنة موظف، “أحمد سعيد صديق” طالب 25 سنة طالب، “أحمد رمضان عبدالله رياض” 22 سنة طالب، 4 طلقات آلي.

كما تم ضبط أيضا “أحمد سعيد عبدالهادي عباس” 35 سنة مقاول، سنجة وساطور، “فاروق زغلول صالح رياض” 22 سنة عامل، “سيد رجب محمد” 40 سنة تاجر، “شعبان فاروق يوسف مبروك” 27 سنة عاطل، “نورالدين مؤمن محمود” 35 سنة عامل، “محمد سيد مراد فرحات” 35 سنة عامل، “شريف كمال حامد” 28 سنة عاطل، “وليد محمد عبدالعزيز” 35 سنة بائع متجول، “محمد كمال حامد” 24 سنة عاطل، بحوزته مطواه، “محمود سيد معوض” 38 سنة عامل، “محمود عبدالفتاح محمود” 48 سنة موظف بالشئون الإجتماعية، “قرني ميهوب عراب” 25 سنة عام، “أحمد أحمد مغاوري” 35 سنة موظف، “محمود فهمي محمود عمر” 35 سنة محامي.