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الزراعة: بدء المفاوضات المصرية اللبنانية لتوحيد تسجيل وتداول المبيدات

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الزراعة: بدء المفاوضات المصرية اللبنانية لتوحيد تسجيل وتداول المبيدات الزراعة: بدء المفاوضات المصرية اللبنانية لتوحيد تسجيل وتداول المبيدات

بدأت أمس الأحد اجتماعات اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة التى تضم مسئولين من وزارتى الزراعة بمصر ولبنان اجتماعاتها بوزارة الزراعة، لمناقشة توحيد نظم تسجيل وتداول المبيدات بين البلدين.

وقال الدكتور محمد رفعت رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن الاجتماعات تستهدف وضع بروتوكولا ونظاما موحدا لتسجيل وتداول المبيدات فى ولبنان، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم تشكيل لجان فنية وعلمية برئاسة لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وقال إن ذلك يعقبه تشكيل لجان تشريعية تكون مهمتها وضع التشريعات المنظمة لعمليات تسجيل وتداول المبيدات فى مصر ولبنان يمهد لتطبيقه فى المنطقة العربية مع موافقة هذه الدول على الانضمام لمصر ولبنان، وفى إطار جامعة الدول العربية.

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مصر 365

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