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طلاب هندسة عين شمس ينهون وقفتهم بعد وعد الوكيل ببحث طلبات التحويل

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طلاب هندسة عين شمس ينهون وقفتهم بعد وعد الوكيل ببحث طلبات التحويل طلاب هندسة عين شمس ينهون وقفتهم بعد وعد الوكيل ببحث طلبات التحويل

أنهى طلاب قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وقفتهم الاحتجاجية أمام مكتب العميد، للمطالبة بفتح باب التحويلات للأقسام، وذلك بعد وعد وكيل الكلية لشئون البيئة الدكتور مصطفى صبرى ببحث طلبات التحويل، ومحاولة الضغط على رؤساء الأقسام لقبول طلبات التحويل وفقا لقدرتها الاستيعابية.

يذكر أن الطلاب حرروا خطاباً إلى عميد الكلية، جاء فى نصه "إقرار بحق الطالب فى الالتحاق بالتخصص الذى حدده لنفسه، ورأى فيه مستقبله، فمن غير العدل أن تنكسر تلك الأحلام أمام عقبة التنسيق الداخلى، بعد أن قضى الطالب أربع سنوات دراسة بالكلية وصولاً للسنة النهائية البكالوريوس"، وأرفقوا الخطاب بكشف بأسمائهم تمهيداً لتسليمه لعميد الكلية، وأكد لهم سكرتارية العميد أنه غير موجود بمكتبه ويحضر اجتماع مجلس الجامعة.

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