تأثر "مياه الشرب" والمستشفيات بالدقهلية بانقطاع الكهرباء المستمر

كتب : صالح رمضان الإثنين 23-09-2013 11:35

تأثرت مرافق المياه والصرف الصحي والمستشفيات بالانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في قرى ومدن محافظة الدقهلية، ولمدد وصلت إلى ثلاث ساعات في بعض القرى.

وأدى انقطاع الكهرباء إلى توقف مياه الشرب عن الوصول إلى عدد كبير من القرى، بخاصة في نهايات الشبكات وضعف وصول المياه إلى مناطق أخرى، كما تسببت في تأجيل إجراء العمليات الجراحية في المستشفيات.

وقالت المهندسة مرفت مترى مدير مرفق مياه ميت فارس مركز بني عبيد "استغثنا بالكهرباء كثيرا نتيجة تردد التيار الكهرباء، فعندما تقطع الكهرباء وتعود مرة يكون التيار ضعيفا جدا ولا يقدر على تشغيل المحطة، ومرة أخرى فولت عالي يمكن أن يؤدى إلى احتراق المحطة، إضافة إلى أن المحطة عندما تتوقف تأخذ وقتا لإعادة التشغيل مرة أخرى، كما يؤثر ذلك على المفاتيح والخلايا".

وقال أحد الأطباء بمديرية الصحة أن انقطاع الكهرباء تسبب في توقف إجراء العديد من العمليات الجراحية، خاصة الكبرى منها، وذلك "لأن الطبيب الجراح إذا دخل العملية وتوتر بسبب قطع الكهرباء يمكن أن يتسبب ذلك في مشاكل للمريض"، وأصبح إجراء العمليات منخفضا جد بالمقارنة بالأيام العادية.