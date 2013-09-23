مقتل مقاتلين لهم صلة بالقاعدة فى اشتباك مع معارضين فى سوريا

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن قائدا ليبيا وأكثر من عشرة مقاتلين من الدولة الإسلامية فى العراق والشام المرتبطة بالقاعدة قتلوا خلال اشتباكات مع فصائل منافسة من قوات المعارضة فى شمال سوريا فى أحدث واقعة للاقتتال بين ألوية المعارضة المختلفة.

وذكر المرصد أن ستة مقاتلين محليين قتلوا أيضا فى المعركة التى دارت أمس الأحد فى حزانو إلى الغرب من مدينة حلب بالقرب من الحدود التركية.

واشتدت مؤخرا الاشتباكات بين ألوية الدولة الإسلامية فى العراق والشام وجبهة النصرة من جانب، ومقاتلين أكثر اعتدالا من المعارضة السورية، لكنهم أقل فعالية من جانب آخر خاصة فى المناطق التى تسيطر عليها المعارضة على طول الحدود الشمالية والشرقية لسوريا.

وأضر هذا الاقتتال الداخلى بالحملة العسكرية لقوات المعارضة التى تحارب للإطاحة بالرئيس السورى بشار الأسد. وبدأت الانتفاضة السورية على شكل احتجاجات سلمية ضد حكم أسرة الأسد المستمر منذ أربعة عقود، ثم تحولت إلى حرب أهلية قتل فيها أكثر من مائة ألف شخص.

وأثار تنامى نفوذ المقاتلين الإسلاميين المتشددين وتشرذم قوات المعارضة قلق القوى الغربية من التدخل بشكل مباشر فى الحرب الأهلية السورية.

ورغم أن بعض التوترات القائمة بين المقاتلين ترجع إلى مواقف عقائدية متباينة، إلا أن معظم الاقتتال يدور فى الأغلب حول السيطرة على الأراضى وعمليات التهريب ومكاسب الحرب الأخرى.

بل إن الفصيلين التابعين للقاعدة دخلا أيضا فى صراعات. وقال المرصد السورى إنه فى يوم السبت هاجم مقاتلون من الدولة الإسلامية فى العراق والشام قاعدة تابعة لجبهة النصرة فى محافظة الحسكة الشرقية وقتلوا اثنين.

وذكر المرصد أن القاعدة وبها أسلحة ومخزنات من الوقود كانت دفاعتها ضعيفة فى ذلك الوقت؛ لأن غالبية أفراد ألوية النصرة كانت تقاتل مقاتلين أكراد من المنطقة.

وأمس الأحد اتهم لواء (عاصفة الشمال) الدولة الإسلامية فى العراق والشام بانتهاك هدنة أبرمت قبل 48 ساعة لإنهاء يومين من الاشتباكات حول بلدة أعزاز إلى الشمال من حلب.

وكان القتال فى أعزاز من أخطر المعارك بين الدولة الإسلامية فى العراق والشام ومعظم مقاتليها أجانب وقوات المعارضة الأقل تشددا. ودفعت المعركة تركيا إلى إغلاق أحد المعابر الحدودية.