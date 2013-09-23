أخبار عاجلة

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

Kate Middleton "صاحبة الجسد الذي تحسد عليه"

Google+ Print
Kate Middleton "صاحبة الجسد الذي تحسد عليه" Kate Middleton "صاحبة الجسد الذي تحسد عليه"

صدمت الدوقة Kate Middleton العالم أجمع عندما أطلّت بجسد رشيق، بعد أسابيع قليلة فقط من إنجابها الأمير "George".
ولم تفقد دوقة كامبريدج وزنها فقط، بل عادت أكثر إشراقاً وتألقاً، فأثارت غيرة النساء حول العالم.
وفي استفتاء جديد أجرته "Ideal Weight، حصلت Middleton على لقب المرأة صاحبة الجسد الذي تحسد عليه، بفضل تمارين اليوغا التي تمارسها، وبفضل إرضاعها ابنها بشكل طبيعي.
أما النجمات اللواتي تصدرن القائمة فهنّ:

1. Kate Middleton
2. Jennifer Aniston
3. Beyoncé
4. Kelly Brook
5. Nigella Lawson
6. Gwyneth Paltrow
7. Madonna
8. Adele

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي