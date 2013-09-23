Kate Middleton "صاحبة الجسد الذي تحسد عليه"

صدمت الدوقة Kate Middleton العالم أجمع عندما أطلّت بجسد رشيق، بعد أسابيع قليلة فقط من إنجابها الأمير "George".

ولم تفقد دوقة كامبريدج وزنها فقط، بل عادت أكثر إشراقاً وتألقاً، فأثارت غيرة النساء حول العالم.

وفي استفتاء جديد أجرته "Ideal Weight، حصلت Middleton على لقب المرأة صاحبة الجسد الذي تحسد عليه، بفضل تمارين اليوغا التي تمارسها، وبفضل إرضاعها ابنها بشكل طبيعي.

أما النجمات اللواتي تصدرن القائمة فهنّ:

1. Kate Middleton

2. Jennifer Aniston

3. Beyoncé

4. Kelly Brook

5. Nigella Lawson

6. Gwyneth Paltrow

7. Madonna

8. Adele