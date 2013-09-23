الخميس.. وزير التضامن يفتتح معرض "ديارنا" للأسر المنتجة

يفتتح الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، معرض الأسر المنتجة "ديارنا 2013" فى دورته الـ 49، والذى تقيمه الوزارة فى الفترة من 26/ 9 الجارى وحتى 5/10/2013 بأرض المعارض، تحت شعار "من بيتنا لبيتك".

يضم المعرض منتجات الأسر المنتجة، والتكوين المهنى بجميع محافظات الجمهورية، وجمعيات التدريب المهنى، والأسر المنتجة، ومنتجات الدفاع الاجتماعى، والتأهيل الاجتماعى، ومشروعات المرأة، وصندوق دعم الصناعات، والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، ومكلفى الخدمة العامة، والمشروعات الضمانية، ومنتجات شباب الأندية الثقافية والاجتماعية.

وأكد الوزير، فى تصريحات صحفية اليوم، أن إقامة المعرض هذا العام يأتى من منطلق حرص الوزارة على تلبية الرغبة الشديدة للعارضين من الأسر المنتجة لتسويق إنتاجهم، وكذلك دعما لمشروعات الأسر المنتجة باعتباره من المشروعات الرائدة فى حل أزمة البطالة منذ عام 64، وهو مشروع اجتماعى قومى يهدف إلى تنمية الموارد الاقتصادية للأسر محدودة الدخل بتنمية الموارد والخامات البيئية، مع تنمية الطاقات البشرية فى مجال الصناعات البيئية والريفية والمنزلية، للحد من الفقر على مستوى الجمهورية.

وأشار الوزير إلى أن المعرض يأتى فى إطار حملة "اشترى المصري"، وأن المعرض يضم الأثاث المنزلي: حجرات النوم والسفرة والصالون والأنتريه، مصنعة من الخشب الطبيعى بأسعار اقتصادية، وحجرات متميزة تناسب محدودى الدخل، ومنتجات فردية تلبى احتياجات الأسرة المصرية مثل دولاب – سرير – مكتب – جزامة – ترابيزة كمبيوتر – حجرة نوم أطفال – سرير بدورين، وذلك بأسعار تتناسب مع دخل الأسرة محدودة الدخل، وسجاد الحرير والصوف والكليم والجبلان، والملابس الجاهزة، والمشغولات الفنية ومشغولات الألاباستر والنحاس والصدف والمفروشات، والخوص – العرائس الخشبية- ومنتجات قرن الجاموس، بالإضافة إلى منتجات الصناعات الغذائية (عسل النحل – زيتون – زيت الزيتون – تمر)، وهذه المنتجات تتميز بالجودة والتطوير والابتكار بما يناسب احتياجات السوق، وتفى برغبة جميع الأذواق، وجميع المعروضات مصرية خالصة تتميز بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

ومن المتوقع أن تبلغ كمية المنتجات المعروضة أكثر من 10 آلاف منتج لتلبية كافة احتياجات الأسر، كما أن المعروضات تحمل هذا العام" بار كود" مما يعنى أن المنتج أصبح له سمات مميزة من تحديد الوصف والحجم وسعر المنتج، بناء على دراسة السوق لتيسير عملية البيع والتصدير.

وأضاف المهندس أحمد شلبى، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية، أنه يمكن بلورة أهداف المشروع فى عدة محاور، منها محور الاهتمام بتنمية طاقات وإمكانيات وقدرات الفرد والأسرة من خلال خدمات متكاملة تقدم فى صورة تدريب مهنى وقروض وخدمات أخرى، وكذلك محور يسعى لإتاحة فرص عمل لكل فئات المجتمع ممن لديهم القدرة والوقت والرغبة فى الإنتاج من خلال مشروع خاص يقدم للفرد كافة الخدمات التى تساعد على نجاحه، وأيضا محور يسعى إلى تنمية الاتجاه للعمل والسلوك الإنتاجى كقيمة اجتماعية لدى الأسر والفرد، ومحور يسعى لاستخدام الخدمات البيئية المتاحة والعمل على قيام صناعات جديدة من خلال استغلال الخامات غير المستغلة، وتنمية الإمكانيات والموارد البيئية المتاحة واستثمارها، وتحويلها إلى منتجات نهائية لها قيمة اقتصادية محلية ودولية.

وأشار إلى أن الوزارة سبق أن أتاحت فرصًا تسويقية لمنتجات الأسر المنتجة بالخارج، من خلال المشاركة بالمعارض الخارجية، ومنها عرض سوراجوكند بالهند، ونانسى بفرنسا، والفرانكوفية بسويسرا، كما تمت المشاركة بمهرجان مالابورام بالهند، وشارك المعرض المصرى للأثاث والمفروشات بدولة الإمارات، مؤكدا على إقبال الأسواق الخارجية على اقتناء المنتجات المصرية الأصيلة التى حظيت بالقبول عند تسويقها نظرا لجودة المنتجات.

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