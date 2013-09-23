أسواق مصر.. «فوضى أسعار وغش أوزان»

«عصفور»: موجة ارتفاعات جديدة مع دخول المدارس.. و«عابدين»: الشركات تخفض الأوزان وتبيع بنفس السعر والزيادة لا تتراجع بتراجع أسبابها

كتب : جهاد الطويل الإثنين 23-09-2013 10:50

السوق تنتظر موجة ارتفاع جديدة

بلا ضابط أو مراقب، ارتفعت الأسعار فى الأسواق، وأصبح سؤال المشترى «بكام النهاردة؟» معبرا عن ارتفاعات متتالية ومتزايدة فى الأسعار، التى يمكن أن تجدها لسلعة فى منطقة مختلفة عن أخرى.

يقول عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن الجبن زادت أسعاره 10% فى المتوسط لأصنافه، ويتوقع زيادتها مجددا مع دخول المدارس، والألبان ارتفعت أسعارها 3 مرات منذ يناير الماضى، حتى بلغ سعر اللبن السائب 8 جنيهات للكيلو، والبيض زاد 4 مرات أيضاً منذ بداية العام، وارتفع سعر البيضة من 60 قرشا للبيضة إلى 65 قرش فـ75 ثم 85 قرشا، وتوقف عند ذلك، ربما بسبب انتهاء مواسم رمضان وعيد الفطر، الأكثر استهلاكا، لكن الأمر سيتغير مع الطلب الزائد بافتتاح المدارس. والزيوت شهدت هى الأخرى 3 مرات تغيرا فى السعر، من 13.5 للتر زيت الذرة و12 لزيت عباد الشمس، و8.5 لزيت الخليط، إلى 15 جنيها و13 و9.5 جنيه على الترتيب.

ويعتبر الأرز من السلع المتذبذبة جدا فى أسعارها، وكان يباع الكيلو بـ4.75 جنيه وبلغ 5.50 جنيه، ليستقر مع دخول رمضان حتى الآن عند 5.25 جنيه، والسكر من السلع المستقرة نسبيا، وكان بـ4.5 جنيه للكيلو ثم 5 جنيهات فى ظل فرض رسم وارد على السكر المستورد، والدقيق ارتفع 14%، وهكذا فى سلع أساسية فى كل بيت، الشاى زاد 12%، والمكرونة نحو 15%، والبقوليات وأهمها الفول زاد 15%، والزبد المستورد يتجاوز سعر الكيلو منه 30 جنيها، بعدما كان 28 جنيها منذ شهرين.

وتشهد الأسواق زيادة أسعار سلع بطرق غير مباشرة، حيث تلجأ بعض الشركات المنتجة إلى خفض أوزان السلع فى العبوات مع بيعها بذات السعر، كما يقول عماد عابدين نائب رئيس الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، مضيفاً أنه فى الوقت الذى يعلل فيه البعض زيادة أسعار السلع بارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج عالميا، وكذلك أسعار الدولار لعمليات الاستيراد، فإن السلع لا تتراجع أسعارها مع انخفاض تكاليف المستلزمات والدولار، والأكثر من ذلك أن بعض تجار التجزئة يلجأون أحيانا لحجب سلع ومنتجات لها مدة صلاحية طويلة، ترقبا لارتفاع أسعارها وطرحها للاستفادة من فروق الأسعار.

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