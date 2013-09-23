الأمم المتحدة تجلى 29 سودانيا من النازحين من ليبيا إلى إيطاليا

قامت مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة اليوم الاثنين بإجلاء 29 سودانيا من النازحين من ليبيا إلى إيطاليا بعد حصولهم على حق اللجوء إليها بعد دراسة أحوالهم ضمن المئات من الأفارقة فى معسكرات النازحين على الحدود الليبية المصرية.

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إن السودانيين وصلوا فى مأمورية أمنية من معسكر للنازحين الأفارقة فى منطقة السلوم بصحبة مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حيث أصدرت وثائق سفر أممية لهم وتم إنهاء إجراءات سفرهم على الطائرة الإيطالية المتجهة إلى روما حيث قامت الأمم المتحدة بدراسة أوضاعهم وتبين تعذرهم السفر إلى بلدهم أو العودة لأماكنهم التى كانوا يقيمون فيها فى ليبيا أبان نظام القذافى.

يذكر أن آلاف الأفارقة تضرروا بعد الثورة الليبية ولجأوا لمخيمات على الحدود المصرية الليبية وقامت الأمم المتحدة بدراسة أوضاعهم وساعدت فى حصول المئات على حق اللجوء بعدة دول.

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